Weekend di tempo instabile ma dalla prossima settimana si farà strada un nuovo anticiclone

Una nuova perturbazione sta interessando in queste ore soprattutto le regioni del nord, dove troviamo annuvolamenti e precipitazioni con anche alcune nevicate che si stanno verificando a quota piuttosto bassa sulle alte pianure e lungo le valli alpine e prealpine. Nelle prossime ore un cambiamento del tempo si farà vedere anche al centro ed al sud, preludio ad un weekend di tempo incerto su quasi tutte le regioni. Proprio nel fine settimana, alle quote superiori troveremo una circolazione di aria più fresca che pur non essendo accompagnata dallo sviluppo di una vera e propria perturbazione, sarà comunque in grado di provocare annuvolamenti e qualche precipitazione sparsa, più probabile al centro ed al sud. Ecco la previsione del modello americano gfs riferita a sabato 7 marzo, nella quale possiamo bene identificare la presenza di questa circolazione, con un minimo depressionario collocato sulle regioni meridionali:

I primi giorni della prossima settimana, porteranno un probabile rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo, ne risentiranno anche le vicende atmosferiche previste sul nostro Paese, le condizioni atmosferiche risulteranno più stabili, sebbene la circolazione di tipo occidentale che sarà ancora presente, potrebbe portare ancora degli annuvolamenti lungo i versanti tirrenici. Le temperature potrebbero invece subire un vistoso rialzo, con valori nuovamente sopra le medie del periodo. Ecco la previsione del modello americano riferita a martedì 10 marzo:

L'evoluzione successiva sarà ancora contraddistinta da una elevata attività delle depressioni alle latitudini settentrionali dell'oceano Atlantico e dell'Europa. Qualche perturbazione potrebbe raggiungere di tanto in tanto anche le latitudini del Mediterraneo, inframmezzate a fasi anticicloniche più stabili.