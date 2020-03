Weekend di relativa tregua ma da domenica il tempo cambia di nuovo

Una relativa tregua del maltempo viene prevista soprattutto nella giornata di domani, la circolazione di bassa pressione che da alcuni giorni interessa il bacino centrale del Mediterraneo, portando precipitazioni intense soprattutto al meridione, cede il posto ad una situazione di tempo più tranquillo, sebbene non siano previsti scenari di vero e proprio anticiclone. A beneficiarne domani saranno soprattutto le regioni del nord, dove sono attese ampie schiarite, annuvolamenti sparsi sono insisteranno sulle regioni centrali e meridionali, con qualche pioggia non esclusa su Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, in via di esaurimento nel corso della giornata. Questa breve fase di tempo relativamente più tranquillo, è destinata ad interrompersi già da domenica, quando il tempo si farà più instabile.

Domenica esordirà con ampie schiarite su quasi tutti i settori ad esclusione della Sardegna, dove saranno già presenti delle nubi più dense. A partire dalle ore centrali del giorno, prevediamo un rapido aumento delle nubi al meridione, con estensione degli addensamenti dalla Sardegna verso Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia. Piogge in arrivo sulle due Isole Maggiori entro sera. Un cambiamento del tempo si manifesterà anche al nord, con tendenza a piogge dalla serata. Nevicate sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale fino a quote modeste. Temperature stazionarie su valori miti al sud, più freddo al nord.

Analisi in quota riferita a domenica pomeriggio, nella quale possiamo distinguere l'aria fredda artica che scivola di gran carriera verso l'Europa meridionale, la circolazione presente con perno sulla Sardegna, darà luogo ad un cambiamento del tempo rivolto per il sud:

Stima delle precipitazioni previste dal modello americano sull'Italia domenica sera, due distinti corpi nuvolosi si avvicendano sulla scena, uno destinato alla fascia alpina, l'altro per il meridione:

Ulteriore linea di tendenza riferita all'inizio della prossima settimana, quando una circolazione d'aria fredda ARTICA si spingerà verso l'Europa meridionale, frenata solo in parte dal baluardo alpino.