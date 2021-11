Weekend ancora con rischio MALTEMPO, rinforzo anticiclonico dalla prossima settimana

L'ampia circolazione ciclonica che sta interessando l'Europa sarà destinata ad attenuarsi rapidamente. Viene infatti previsto un graduale rinforzo dell'alta pressione che nei prossimi giorni tornerà ad occupare i paesi dell'Europa centrale ed occidentale. Anche l'Italia risentirà in parte di questo aumento della pressione, con un miglioramento del tempo che tuttavia NON coinvolgerà tutte le regioni. I modelli infatti confermano lo sviluppo di un nuovo centro di bassa pressione che nel fine settimana collocherà il proprio perno a cavallo tra le isole Baleari e le coste dell'Algeria. Questo vortice ciclonico prolungherà una fase di instabilità che si farà vedere soprattutto sulla Sardegna e sull'angolo nord-occidentale, dove saranno possibili ancora delle piogge soprattutto nella giornata di domenica 7 novembre. Analisi in quota del modello lamma Toscana riferita a domenica 7:

Probabilità di PIOGGIA calcolata dal modello americano per domenica 7 novembre. A rischio soprattutto le regioni del centro ed in primis la Sardegna: