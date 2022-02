Week-end VARIABILE, la nuova settimana porta tanto MALTEMPO e NEVE

Una perturbazione quasi del tutto irrilevante sta attraversando il Mediterraneo, dove dà luogo a qualche addensamento compatto e piovaschi davvero blandi e isolati. Qualche debole fenomeno è giunto nella notte su Piemonte ed Emilia Romagna (per quanto riguarda il nord) mentre pioviggini sono presenti attualmente su Abruzzo, Molise e nord Puglia. Sul lato tirrenico troviamo il Sole, segno della debolezza dell'incursione instabile giunta nel Mediterraneo.

Insomma possiamo parlare di un fine settimana nel complesso variabile con isolati addensamenti, qualche rara pioggia e prevalenza di spazi soleggiati. Difatti anche domenica avremo cieli sereni al nord, poco nuvolosi o nuvolosi al sud, ma con fenomeni molto rari. Qualche pioviggine potrebbe manifestarsi in Puglia e nel Lazio, mentre sul resto d'Italia i fenomeni scarseggieranno.

Le carte in tavola cambieranno nettamente ad inizio prossima settimana, quando irromperà una vasta saccatura atlantica colma di aria secca e instabile (in alta quota) pronta ad interagire con l'umidità mediterranea.

Il fronte instabile irromperà lunedì sul nordovest: qui ci aspettiamo fenomeni diffusi e localmente forti, in particolare in Liguria e a ridosso dei monti. Nel corso della giornata i fenomeni si estenderanno parzialmente anche al nordest e al medio Tirreno.

Tra martedì e mercoledì il maltempo insisterà su tante regioni italiane, in particolare al centro e al sud. Anche il nord, martedì, farà i conti con la pioggia estremamente necessaria in questo periodo. La neve scenderà sui monti sia alpini che appenninici, ma saranno possibili nevicate fino a quote basse o in pianura sul nord-ovest (specie in Piemonte) fra la serata di lunedì e la notte su martedì, sebbene molto bagnata al di sotto dei 200m.

Tuttavia, come già accennato in questo articolo, potrebbe trattarsi solo di una breve parentesi instabile. Tra mercoledì e giovedì, infatti, l'alta pressione tornerà ad espandersi con prepotenza verso l'Italia tanto da spazzar via il maltempo e riportare le temperature sopra le medie del periodo.