Week-end variabile con qualche temporale, sbalzi termici!

Nel fine settimana l'Italia si troverà ai margini di un promontorio anticiclonico di matrice africana.



Cosa comporterà questo fattore? Semplicemente permetterà l'ingresso di correnti leggermente più fresche alle alte quote sull'Italia, le quali saranno alla base di annuvolamenti irregolari e qualche temporale sparso sulle zone interne e montuose.



Le finestre di bel tempo, anche di diverse ore, favoriranno un rialzo delle temperature, favorito anche dal tipo di correnti in arrivo. Sabato le temperature sono attese in aumento da nord a sud, specie su pianura Padana, regioni tirreniche e isole maggiori: le massime si porteranno a ridosso dei 25-26°C ma localmente non escludiamo picchi di 28°C soprattutto nelle zone interne di Sardegna e Sicilia.



Domenica un impulso freddo transiterà lungo l'Adriatico e poi sul meridione, favorendo acquazzoni e temporali che interesseranno Friuli, Veneto, Emilia orientale, Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, ma a carattere sparso anche il resto del meridione.



Domenica si intensificheranno ii venti di maestrale e Tramontana su tutto il Meridione e in Sardegna e le temperature caleranno.