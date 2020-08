Week-end tra Sole e maestrale, residui temporali al sud

La lunga e fresca ondata di maltempo che ha interessato l'Italia in settimana sta rapidamente perdendo forza a favore di un timido ritorno dell'alta pressione. L'estate proverà a rimpossessarsi delle nostre regioni durante la settimana di Ferragosto senza però mostrar alcun eccesso, esattamente in linea con l'estate mediterranea.

Per quel che riguarda il fine settimana, ci aspettiamo un lento ritorno alla normalità al sud, mentre il centro-nord continuerà a vedere tempo stabile e soprattutto caldo (senza estremi). L'aria fresca proveniente dai Balcani continuerà a sferzare le regioni meridionali sotto forma di moderati e gradevoli venti di maestrale: questo fattore favorirà la formazione di rovesci e temporali pomeridiani sulle zone interne e montuose, soprattutto su Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. Dunque oggi pomeriggio attenzione all'instabilità, mentre domani il rischio sarà certamente minore e relegato alle sole montagne.

Caldo in aumento ovunque

Le temperature tenderanno pian piano a riprendersi e a riportarsi sui 28-30°C un po' su tutto il sud Italia e lato adriatico, mentre in pianura Padana e regioni tirreniche (come Lazio, Toscana, Campania e Sardegna) la colonnina di mercurio raggiungerà anche i 35-37°C nei valori massimi (soprattutto domenica 9 agosto).

Clima fresco e gradevole di notte, su tutta Italia.

La prossima settimana alta pressione in costante rinforzo ma le temperature non subiranno grosse variazioni, garantendoci un clima caldo ma sopportabile. Si preannuncia dunque un Ferragosto generalmente stabile e soleggiato, con clima caldo ma senza insopportabili eccessi.