Week-end termicamente GRADEVOLE...in alcune aree persino FRESCO

Non ci sarà l'alta pressione africana e il caldo a salutare la primavera meteorologica durante il prossimo fine settimana. Correnti fresche ed instabili impediranno l'euforia dei nostri termometri; nelle aree dove agiranno maggiormente le precipitazioni farà addirittura fresco, mentre dove il sole riuscirà a splendere il clima sarà molto gradevole.

La prima mappa mostra le temperature al suolo previste in Italia nelle ore centrali di sabato 30 maggio:

Spiccano temperature comprese tra 15 e 18° sul litorale marchigiano e abruzzese, con valori attorno a 10° nell'immediato entroterra. In queste aree serviranno abiti più pesanti.

Sul resto d'Italia il sabato sarà termicamente gradevole, con temperature comprese tra 20 e 25°. Punte di 26° le troveremo solo nelle aree interne della Sardegna.

Questo invece è il quadro termico previsto al suolo per le ore centrali di domenica 31 maggio:

Persisteranno valori sotto i 20° sul medio Adriatico e sotto i 15° nel rispettivo entroterra. Sul resto d'Italia le temperature non si discosteranno molto dai valori del sabato...forse con un leggero aumento sui settori di ponente. Tra la Toscana e il Lazio sono attese punte di 25-26°, così come in Sicilia e nelle zone interne della Sardegna.

Altrove avremo temperature di poco superiori ai 20°.