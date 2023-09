Week-end sotto il segno del CALDO, ecco le temperature

Siamo ormai alle battute finali dell'estate astronomica, che in meno di due settimane si concluderà definitivamente con l'arrivo dell'Equinozio d'autunno. Tuttavia pare proprio che la stagione estiva abbia ancora serie intenzioni di riproporci temperature a tratti eccessive su buona parte d'Italia.

Potremmo considerarlo un vero e proprio colpo di coda dell'estate, seppur particolarmente prolungato e sostenuto, ma non ai livelli del grande caldo arrivato tra luglio e agosto. Le temperature sono già piuttosto alte al Nord e in parte del Centro Italia, dove troviamo picchi di 31-32°. Va un po' meglio al Sud, dove si avverte ancora l'influenza di un ciclone situato sul Mar Ionio; questo ciclone però, nelle prossime 48 ore, si allontanerà definitivamente dalla penisola, favorendo un graduale miglioramento del tempo e un aumento delle temperature.

L'anticiclone africano non starà a guardare e tornerà pian piano a riconquistare terreno verso est, inglobando così tutta l'Italia. Infatti, in queste ore l'anticiclone si estende su tutta l'Europa centro-occidentale, tanto da generare anomalie termiche eccezionali tra Germania, Francia e Gran Bretagna. Nel momento in cui questo ciclone ionico si attenuerà, l'alta pressione africana ricoprirà nuovamente tutta l'Italia, garantendo un ulteriore aumento delle temperature.

Tutto questo avrà inizio dal weekend. Infatti, sia sabato che domenica saranno giornate stabili da Nord a Sud e anche relativamente calde, con temperature massime che nelle zone interne potrebbero toccare i 33°, localmente anche i 34°, dalla Val Padana alle aree interne del Meridione. Domenica potrebbe rivelarsi la giornata più calda di questa settimana, con temperature che potrebbero raggiungere i 33° in alcune località dell'entroterra di Toscana e Lazio, e, molto localmente, anche in Val Padana:

Per un po' di refrigerio sarà necessario attendere le ore serali e notturne, quando si intensificherà l'irraggiamento notturno, ovvero la perdita di calore dei suoli, dovuta all'aumento progressivo dei minuti di buio:

Con l'allontanamento del ciclone Ionico, avremo condizioni meteo decisamente estive anche sul Meridione. Ci aspettiamo mari generalmente calmi o poco mossi su tutti i bacini italiani e venti deboli, in prevalenza a regime di brezza. Insomma, sarà come essere in piena estate nel corso del weekend e con alta probabilità anche nella prima parte della prossima settimana.