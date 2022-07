WEEK-END in compagnia del CALDO, ma attenzione ai TEMPORALI su alcune regioni

Come evolverà il fine settimana? Dalle ultimissime emissioni dei modelli matematici è ormai sempre più probabile in rinforzo di un vasto campo di alta pressione sub-tropicale su tutto il Mediterraneo occidentale ed in larga parte anche in Italia. Tuttavia il cuore dell'anticiclone resterà ancorato tra Spagna e Francia, mentre alcune nostre regioni si ritroveranno al margine dell'alta pressione e potranno subire l'attacco di correnti più instabili.

Nulla di clamoroso, sia chiaro, considerando che il tempo sarà stabile e caldo quasi in ogni angolo della penisola. Le uniche eccezioni le ritroveremo su Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia dove nel corso di sabato potrebbero svilupparsi isolati ma forti temporali. Il momento più idoneo sarà tra pomeriggio e sera, quando sarà elevato anche il rischio di grandine.

I temporali si muoveranno dalle montagne verso le pianure, causando isolati nubifragi e forti raffiche di vento.

Sul resto d'Italia sarà un sabato sereno e caldo, con temperature massime fino a 35-36°C nei settori interni.

La giornata di domenica si rivelerà generalmente soleggiata, eccetto isolati temporali in Appennino in via del tutto sporadica. Il caldo sarà presente da nord a sud con picchi di 36-37°C nei settori interni del Meridione. Lieve e momentaneo calo termico al nord dove non andremo oltre i 34-35°C.