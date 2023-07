WEEK-END: il caldo accelera, questa volta su tutta Italia

Mentre vi scriviamo è in atto un lieve calo delle temperature sulle regioni del nord e parte del lato adriatico grazie ad una leggerissima flessione dell'anticiclone africano. Per l'occasione ne sta approfittando anche qualche acquazzone sul nord Italia, specie in Lombardia dove sono in atto piogge sparse e qualche isolato temporale.

Tuttavia si tratterà di una fase estremamente breve, poiché l'anticiclone africano tornerà ad espandersi con ancor più vigore verso nord. Nel corso del week-end, infatti, l'alta pressione ingloberà anche il settentrione spazzando via ogni velleità di maltempo o temporali sparsi.

Per il resto d'Italia Sole c'è e Sole ci sarà, ma le temperature sono destinate a salire ulteriormente. La nuova sferzata calda sub-tropicale, proveniente direttamente dal Sahara, sarà responsabile di un clamoroso aumento termico che si realizzerà nell'arco di ben 4-5 giorni. Nel week-end avremo già un aumento generale su tutta Italia, da nord a sud, ma sarà nel corso della prossima settimana che raggiungeremo temperature eccezionali e localmente da record.

Ma riguardo la prossima settimana ci torneremo in un altro articolo. Per il momento concentriamoci sul week-end.

Sabato le temperature cominceranno a salire al nord fino a raggiungere i 32-33°C in Val Padana. Sul lato adriatico troviamo temperature non altissime come nei giorni scorsi, ma con alti tassi di umidità.

Domenica il caldo comincia nuovamente a far sul serio su tutta Italia. Nelle zone interne raggiungeremo le temperature più alte, dall'Emilia fino alla Sicilia. I picchi più alti potranno raggiungere i 39-40°C. Sulle coste avremo temperature più basse ma alti tassi di umidità, quindi in fin dei conti cambierà poco: si tratterà in ogni caso di caldo intenso.

Ed ecco la situazione nella notte di lunedì! Le temperature si mantegono alte su tutto il centro e il sud, con chiaro riferimento alle coste dove la colonnina di mercurio faticherà a scendere sotto i 27°C. Si tratta di temperature tipicamente tropicali in piena notte.