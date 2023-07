Week-end già bollente su molte regioni? Mappe eloquenti

L'anticiclone africano scalda i motori e pare proprio che già durante il week-end invierà i primi impulsi molto caldi verso il Mediterraneo. Le temperature cominceranno a salire già da venerdì, ma sarà tra sabato e domenica che la colonnina di mercurio raggiungerà già valori parecchio anomali su diverse regioni.

Sardegna, Sicilia e regioni tirreniche sperimenteranno le prime temperature di 37-38°C di questo mese di Luglio, dando il via ufficialmente alla seconda intensa ondata di caldo della stagione. Entrambi i principali modelli (GFS e ECMWF) sono concordi sulla forte espansione dell'anticiclone sull'Italia già da questo fine settimana. L'alta pressione spazzerà via le correnti instabili e darà inizio ad un periodo molto stabile e molto caldo.

Il responsabile di tutto questo sarà una depressione molto profonda che sprofonderà nell'Atlantico, a largo della Gran Bretagna. Questa depressione aprirà la strada ad un lunghissimo promontorio caldo sub-tropicale destinato a raggiungere addirittura la Scandinavia.

Anche il modello europeo ECMWF (mappa sotto) propone il medesimo scenario. Da notare i geopotenziali più alti dell'anticiclone a ridosso della nostra penisola: colori così accesi indicano la presenza di aria molto stabile e aria calda in grado di raggiungere facilmente anche le alte quote.

Eloquenti le temperature previste in libera atmosfera a circa 1500 metri di quota nella giornata di domenica 9 Luglio. Possiamo notare la fatidica isoterma +20, indice delle forti ondate di caldo, avvolgerà gran parte d'Italia. Le isole maggiori, inoltre, sono sovrastate dall'isoterma +24. Valori così alti in quota corrispondono a temperature superiori ai 35-37°C alle basse quote. E sarà solo l'inizio dell'ondata di caldo, che raggiungerà l'apice nei primi giorni della prossima settimana!