Week-end: forti NEVICATE in arrivo su alcune regioni, fiocchi anche a bassa quota

L'inverno tornerà a ruggire e lo farà nel fine settimana tra 26 e 27 febbraio, proprio sul finale di un inverno meteorologico alquanto anomalo ed esageratamente mite e secco.

Non è tutto: dopo l'irruzione fredda del week-end è molto probabile una persistenza del freddo in Italia grazie al ritorno delle correnti nord-orientali, reso possibile da un netto indebolimento del vortice polare. Nell'ultimo mese è stato pressocché impossibile assistere ad ondate di freddo degne di nota proprio per via del vortice polare particolarmente intenso capace di piegare tutti gli anticicloni sul Mediterraneo.

La perturbazione artica in arrivo nel fine settimana sarà particolarmente intensa e coinvolgerà tante regioni, specie quelle centrali e meridionali.

Grazie all'ingresso di aria fredda dai Balcani avremo un sensibile calo termico che permetterà l'arrivo della neve fino a quote interessanti.

I primi fenomeni arriveranno sulle Alpi nord-orientali e in Emilia Romagna venerdì sera, ma solo a quote medio-alte. Tra sabato e domenica il maltempo farà sul serio e potremo assistere a nevicate molto forti lungo tutta la catena appenninica: gli accumuli più ingenti arriveranno oltre i 900-1000 metri con picchi di 60-80 cm tra Abruzzo e Molise, mentre sui restanti settori montuosi dell'Appennino gli accumuli varieranno tra i 10 e i 50 cm.

Gli accumuli di neve previsti nella sola prima parte di sabato (notte-mattina):

Sulle regioni centrali la neve scenderà fino a quote basse: in particolare su Romagna, Marche, Abruzzo e Umbria potremo assistere a fiocchi di neve fino a bassissima quota. Su riminese, pesarese, anconetano e fermano la neve potrebbe mostrarsi fin sulle coste. In Abruzzo la neve potrebbe scendere fino a 200 metri, mentre in Molise fino a 400-500 metri.

Gli accumuli previsti tra sabato sera e le prime ore di domenica:

Quota neve leggermente più alta su Campania, Puglia e Basilicata (generalmente oltre 500-600 metri). Neve forte confermata sul Gargano, Murge occidentali, Subappennino Dauno, Matese, Irpinia, Sannio. Accumuli di neve abbondanti sul Pollino e la Sila, anche oltre 30-40 cm nel corso di domenica.