Week-end difficile in arrivo: CALDO estremo per molte regioni e tantissima afa

Dopo aver portato temperature eccezionali e svariati record di caldo sull'Europa occidentale, l'anticiclone africano è pronto ad invadere i settori centrali europei, la Scandinavia ed anche, ovviamente, l'Italia.

Difatti il caldo, già intenso da nord a sud, si intensificherà ulteriormente nei prossimi giorni per effetto delle calde correnti sub-tropicali che prenderanno di mira l'Italia almeno fino ai primi giorni della prossima settimana.

Proprio a partire da mercoledì la colonnina di mercurio salirà in modo repentino su tutto il nord ed il lato tirrenico, poi da giovedì toccherà a tutta Italia fare i conti con temperature proibitive, vicine e localmente superiori ai 40°C.

Il fine settimana non sarà da meno: il caldo sarà diffuso e intenso, da nord a sud. Alle alte temperature si aggiungeranno elevati tassi d'umidità che renderanno il caldo molto afoso specie su coste e pianure. La causa principale di questo effetto è la persistenza dell'anticiclone africano nel Mediterraneo per troppi giorni consecutivi: con l'assenza di ricambi d'aria e di piogge ecco che l'umidità generata dal mare e dai fiumi sale gradualmente e costantemente rendendo il caldo via via sempre più umido e insopportabile.

SIa sabato che domenica sono previste temperature massime quasi ovunque superiori ai 34-35°C, con picchi di 39-40°C in pianura Padana e picchi di 41-42°C nelle zone interne del centro e del sud.