WEEK-END di grandi SBALZI di temperatura: dalla primavera al pieno inverno!

Sarà un fine settimana caratterizzato da importanti sbalzi di temperatura in Italia, per l'avvicendamento di masse d'aria molto diverse tra di loro: dapprima ci saranno le correnti di favonio, legate all'anticiclone, che dalla Francia si porteranno nel Mediterraneo e riscalderanno gran parte della Val Padana e delle regioni centrali e le isole maggiori. A seguire irromperà il gelo dai Balcani sulle regioni adriatiche e al sud, tutto in appena 24 ore!

SABATO - Giornata a tratti piacevole sulla Val Padana centro-occidentale e anche in montagna, sui versanti italiani dell'arco alpino a causa dei venti di foehn. Le temperature massime potrebbero sfiorare clamorosamente i 17-18°C in Piemonte! Situazione non molto diversa su Sardegna e Sicilia con picchi di 16-18°C. Giornata piacevole anche sul resto d'Italia con valori massimi fino a 13-15°C. Farà eccezione il basso Adriatico dove cominceranno ad affluire i primi refoli freddi dai Balcani.

Nel frattempo, tra pomeriggio e sera, transiterà un fronte legato alla massa d'aria fredda che farà visita all'Italia nel corso di domenica. Questo fronte arrecherà piogge e rovesci sparsi al sud.

DOMENICA - Le correnti da nordovest si placano e irrompono quelle da nordest nettamente più fredde che faranno scendere vertiginosamente le temperature. Il calo termico più significativo riguarderà il medio-basso Adriatico ed il sud, dove si prospettano massime comprese tra i 4 e i 10°C. Al nord ancora massime superiori ai 10°C, ma l'aria fredda affluirà su tutta Italia tra la sera e le prime ore di lunedì.

La percezione del freddo sarà acutizzata dai forti venti di tramontana in arrivo sul medio-basso Adriatico e al sud, seppur senza particolari fenomeni annessi.

A seguire il freddo sarà protagonista per diversi giorni e torneranno altre occasioni di maltempo come descritto in questo articolo.