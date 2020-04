Week-end del Primo Maggio PERTURBATO?

Il modello americano scommette su una fase di maltempo prevista per il Ponte del Primo Maggio. Un'ulteriore occasione per distribuire altra preziosa pioggia sul territorio. Se consideriamo il fatto che quelli saranno comunque gli ultimi giorni di lockdown per tutto il territorio, il sacrificio di restare in casa peserà decisamente di meno.



L'affondo perturbato si svilupperà da ovest, approfittando di un rilassamento dell'anticiclone delle Azzorre e di un temporaneo rafforzamento di quello scandinavo. Di conseguenza le grandi saccature atlantiche piegheranno verso le basse latitudini mediterranee, consentendo per l'appunto l'ingresso di onde perturbate.



Ecco un paio di esempi:

Il maltempo colpirebbe soprattutto il nord e il centro ma senza risparmiare a tratti nemmeno il meridione con una passata di temporali. La depressione associata ai passaggi frontali potrebbe insistere sul nostro Paese almeno sino a domenica 3 maggio.



Anche la media degli scenari segnala come ampiamente possibile questo tipo di configurazione, eccola:

L'attendibilità è dunque più che discreta. Per tutti gli approfondimenti seguita la rubrica del "fantameteo" on line nel pomeriggio.