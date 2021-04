WEEK-END del PRIMO MAGGIO: ci sarÃ  il sole, farÃ  caldo? PioverÃ ?

La stagione avanza e i primi caldi africani proveranno ad invadere l'area del Mediterraneo. Proveranno si, perchè non è detto che riescano nell'impresa.



Infatti le correnti perturbate atlantiche tenteranno a più riprese di inserirsi sulle nostre regioni settentrionali durante la prima decade di maggio. Anche per il week-end del Primo Maggio dunque aspettiamoci un Italia divisa in tre fasce: al nord le nubi e anche qualche rovescio possibile a ridosso dei rilievi, il centro con la variabilità e qualche locale rovescio all'interno nel pomeriggio, il sud con sole e clima abbastanza caldo, specie all'interno.



Lo si nota da questa mappa delle probabilità di precipitazioni maggiori di 5mm relativa alla giornata di sabato 1° maggio:

Ci sono poi carte più pessimiste che vedono il nord colpito dalle piogge in modo più netto e deciso, con parziale coinvolgimento del centro, come si nota qui:

Ci sono per la verità anche carte più ottimiste con l'anticiclone che proverebbe a limitare i danni, come si nota qui, sempre per lo stesso intervallo temporale:

Nei giorni successivi secondo la media degli scenari del modello americano si prevede ancora un'alternanza tra brevi momenti piovosi e qualche finestra di bel tempo, che invece risulterebbe più generosa sul resto del Paese, associata anche ai primi caldi estivi. Qui sotto una carta molto ottimista prevista per giovedì 6 maggio: