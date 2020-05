Week end dal sapore estivo: previsti 30 gradi e oltre!

Si preannuncia un week end dal sapore tardo-primaverile, a tratti estivo, sull'Italia. Le ultime proiezioni dei modelli matematici infatti vanno in questa direzione, mostrando una rimonta dell'anticiclone sub-tropicale sulla nostra penisola fra Venerdì e Domenica.

Un aumento termico lo riscontreremo già nel corso di Venerdì, quando le temperature massime si attesteranno fra i 20-25 gradi. L'avvezione calda però si intensificherà nel week end, con un ulteriore incremento delle temperature che si porteranno su valori nettamente al di sopra della media.



Punte di 30 gradi nel week end al centro-sud

24-28 gradi.

28-30 gradi su Sicilia, Sardegna e i 26-28 gradi sul resto d'Italia

anche superiori ai 30 gradi

Sabato l'anticiclone nord-africano determinerà una giornata in prevalenza soleggiata, salvo addensamenti nuvolosi (innocui) in transito soprattutto sulle regioni centrali e settori tirrenici, con temperature che aumenteranno di qualche grado attestandosi nei valori massimi suiDomenica aria ancora più calda affluirà verso le regioni centro-meridionali. Ad 850 hpa (circa 1500 metri) si prevedono addirittura isoterme fra i 20-23 gradi sulle Isole Maggiori, più vicine al "respiro" sub-tropicale, 13-15 gradi sul centro-sud. Ne conseguiranno temperature elevate al suolo: le massime potranno infatti raggiungere agevolmente i. Si potranno toccare probabilmente valorisulle due Isole Maggiori e in alcune zone interne del Sud.Al Nord Italia il caldo sarà mediamente meno intenso e nella seconda parte del giorno a un aumento della nuvolosità specialmente sul Nord-Ovest per l'avvicinarsi di una intensa perturbazione temporalesca.Di questo possibile peggioramento torneremo a parlare in maniera più approfondita nei prossimi aggiornamenti.