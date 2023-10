Week-end da incubo per l'autunno, previste temperature assurde

Il mese di ottobre, almeno fino a questo punto, si sta rivelando sicuramente tutt'altro che autunnale, anzi addirittura potremmo considerarlo una vera e propria appendice dell'estate. È proprio l'anticiclone africano l'indiscusso protagonista della scena mediterranea e dell'Europa occidentale da diverse settimane, e lo sarà anche nei prossimi giorni.

Ma la notizia più clamorosa è che l'apice del caldo arriverà proprio in questo fine settimana. Questo significa che le temperature saliranno ulteriormente, come se già non ci trovassimo in una situazione di pesanti anomalie termiche su tutta l'Italia.

Tra sabato e domenica affluiranno correnti ancor più calde da sud-ovest che si faranno sentire soprattutto sul Nord Italia, dove ci aspettiamo temperature molto alte per il periodo, sarebbero calde anche per il pieno dell'estate. Secondo gli ultimissimi aggiornamenti, molto probabilmente la giornata più calda sarà proprio quella di domenica, quando la colonnina di mercurio supererà i 30 °C in molte città del Centro-Nord.

Di seguito le temperature previste per sabato 7 ottobre, quando la colonnina di mercurio tornerà a salire un po' ovunque con punte di 27-29 °C in diverse località interne del centro e anche del Nord. Il clima sarà leggermente meno caldo sulle coste adriatiche e gran parte del Sud, dove non dovremmo superare i 25-27 °C.

Ma eccoci all'apice del caldo nella giornata di domenica 8 ottobre, quando i termometri potranno registrare temperature fino a 31-32 °C in Val Padana e anche nelle Valli alpine, prealpine e nelle zone interne della Toscana. Punte di 28-29 °C saranno possibili anche in Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio e zone interne del Sud. È come se ci trovassimo ancora in piena estate.

Si tratta di temperature estremamente alte per il mese di ottobre e per il cuore dell'autunno meteorologico. Si prevede un calo termico lunedì, seguito immediatamente da un nuovo rialzo tra martedì e mercoledì. Insomma, resteremo comunque in un contesto di sopra media termico.