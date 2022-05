WEEK-END ancora turbolento? Insidiosa depressione nel basso Mediterraneo

L'instabilità è pronta ad entrare nel vivo su tante nostre regioni grazie all'ingresso di un vasto nucleo d'aria fresca e instabile proveniente dal centro-nord Europa. In particolare a partire da giovedì ci aspettiamo un repentino incremento (sia di intensità che di frequenza) di rovesci e temporali su buona parte del centro e del nord, oltre che sulle isole maggiori.

Le precipitazioni saranno a tratti abbondanti seppur disorganizzate considerando che ci troviamo pur sempre a che fare con instabilità e non con una perturbazione organizzata. In questo articolo vi abbiamo parlato in modo più approfondito delle piogge in arrivo tra giovedì e venerdì.

Nel corso del fine settimana il nucleo fresco si muoverà verso il basso Mediterraneo dove andrà ad alimentare una depressione piuttosto insidiosa.

Tra sabato e domenica ci aspettiamo, pertanto, una persistenza dell'instabilità soprattutto al centro e al sud. In particolare su Sicilia e Calabria potremo osservare condizioni di tempo perturbato con piogge e temporali diffusi e di forte entità, il tutto alimentato dai venti di scirocco.

Acquazzoni e temporali più sparsi e intermittenti su Basilicata, Campania, Lazio, Sardegna e zone interne di Puglia, Molise, Abruzzo, Umbria, Toscana.

Al nord osserveremo un graduale miglioramento dopo i fenomeni diffusi di giovedì e venerdì: tuttavia non escludiamo la persistenza di locale instabilità temporalesca pomeridiana/serale specie sulla pianura Padana centro-occidentale e sull'arco alpino.