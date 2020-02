Vulcano islandese a rischio eruzione

Il vulcano islandese Eyjafjallanokull, è diventato famoso nella primavera del 2010, quando durante un'eruzione, creò un'enorme colonna di fumo e di ceneri che era arrivata fino all'Europa continentale, costringendo alla chiusura di alcune tratte aeree, ed alla cancellazione di oltre 100.000 voli, creando un fermo per circa 8 milioni di passeggeri. Negli anni successivi, sotto il grande ghiacciaio presente nelle pendici del vulcano, sono stati uditi dei brontolii che avevano messo in allarme i vulcanologi ma che non erano sfociati in alcun tipo di attività eruttiva.In questi mesi i geologi hanno rilevato piccoli terremoti associati ad un rigonfiamento dell'area montuosa circostante la cosiddetta "Laguna Blu", una stazione termale geotermica molto popolare dell'Islanda sud-occidentale.

Secondo gli studiosi, questi sarebbero i segni di una potenziale eruzione vulcanica che potrebbe verificarsi in tempi ravvicinati. Per questa ragione, è stato recentemente innalzato il livello di allerta da "verde" a "giallo", una procedura diffusa quando l'attività secondaria di un vulcano, supera i livelli di fondo noti.

Per quasi una settimana, una serie di terremoti si sono verificati nell'area attorno a Grindavik, non lontano dalle acque fumanti della "Laguna Blu". Secondo i vulcanologi si tratta di scosse di profondità molto superficiale e sono il segnale della presenza di una massa magmatica collocata a poca profondità. Il verificarsi di un numero elevato di terremoti a distanza ravvicinata e contemporaneamente il rigonfiamento del suolo stimato tra i 3 ed i 4 millimetri al giorno, rappresenta un motivo di preoccupazione che sta spingendo la Protezione Civile locale ad intensificare i monitoraggi nell'area interessata.

Gli scenari per il futuro sono diversi, il magma potrebbe semplicemente cessare di spingere, dando luogo soltanto ad una crisi sismica, oppure potrebbe raggiungere la superficie originando un'eruzione probabilmente tipo effusivo. Se il rigonfiamento fosse invece dovuto ad attività tettonica legata ad un allontanamento della placca americana e della placca europea, lo scenario a breve termine più probabile, sarebbe la possibilità di qualche terremoto con magnitudo più elevata.