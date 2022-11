Vortice di maltempo in arrivo dai Balcani! Ecco la traiettoria

Il tempo apparentemente stabile su buona parte d'Italia quest'oggi non deve trarre in inganno! Dall'est Europa è in arrivo una massa d'aria più fredda e instabile che con certezza attraverserà l'Italia nel corso del week-end portando maltempo ed un netto calo termico.

La tanto annunciata retrogressione sarà caratterizzata da un vero e proprio vortice di maltempo, che si muoverà da est verso ovest (evento piuttosto raro, considerando che le perturbazioni solitamente si muovono nel senso opposto). Questo vortice raggiungerà dapprima il sud nel corso di sabato, poi si estenderà anche al centro e al nord durante il week-end e l'inizio della prossima settimana.

Evidente il movimento del vortice tra sabato, domenica e lunedì lungo lo Stivale, a partire dal sud e per concludere poi la sua corsa al nord.

I fenomeni saranno distribuiti su gran parte del territorio, ma senza dubbio ci saranno aree più coinvolte dalle piogge ed altre meno (anche per nulla).

Tra le regioni più interessate dal maltempo troviamo Puglia, Basilicata, Calabria (nel corso di sabato) e poi ancora Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise, Abruzzo nel corso di domenica. Piogge molto più sparse su Sicilia, Sardegna, Lazio, Toscana durante il week-end. Solo la Sicilia orientale, tra messinese e catanese, potrebbe assistere a qualche forte rovescio.

La giornata di lunedì sarà perturbata al nord: avremo piogge diffuse e nevicate sulle Alpi oltre i 1400-1500 metri di altitudine. Nel frattempo residue piogge interesseranno il centro ed il sud, con tendenza ad un miglioramento.

Le temperature scenderanno ovunque tra sabato e domenica, fino a portarsi sotto le medie del periodo di circa 2-3°C.