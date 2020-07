Volo di linea diretto a New York devastato da una grandinata e costretto ad atterraggio d'emergenza

Un volo di linea partito da West Palm Beach, in Florida, diretto all'aeroporto LaGuardia di New York, è stato costretto da un violento temporale ad un atterraggio di emergenza nel vicino aeroporto internazionale JFK.

L'aero si è trovato nel bel mezzo di una grandinata verso la fase finale del volo, con chicchi di grandine di grosse dimensioni che hanno martoriato soprattutto la parte anteriore del velivolo.

Fortunatamente, nonostante i danni riportati, non c'è stata nessuna conseguenza per i passeggeri a bordo e per l'equipaggio. Non è stato però un viaggio tranquillo a causa delle turbolenze. L'aereo è rientrato in sicurezza intorno alle 18:35 di lunedì, per poi essere sottoposto alle indagini di rito.

Lunedì pomeriggio, fino a sera, si sono verificati violenti temporali nel nord del New Jersey e New York, proprio nelle vicinanze degli aeroporti. In particolare "palle" di grandine larghe fino a 5 centimetri di diametro sono state segnalate nella contea di Bergen, in New Jersey.