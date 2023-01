Vivremo presto il classico "RIMBALZO NEVOSO?" Cos'è? Chi potrebbe beneficiarne?

Il rimbalzo nevoso non è altro che una nevicata da addolcimento, non particolarmente abbondante e soprattutto non duratura, perchè legata al passaggio di un doppio vortice ciclonico, il primo destinato a raffreddare l'aria, il secondo a far scorrere aria umida su quella fredda e secca precedentemente affluita.



Se entra una quantità di aria fredda importante, (cosa non sempre riscontrabile negli afflussi freddi da NNW) allora l'addolcimento può spingersi sino alle zone interne del centro Italia, con la neve che riesce a raggiungere tranquillamente i fondovalle appenninici o addirittura le aree urbane in aperta pianura, in caso di afflussi da nord meno significativi, le nevicate (se va bene) si concentrano sul nord-ovest (Piemonte, ovest Lombardia, fondovalle alpini e parte della Liguria costiera nella stagione avanzata) e sui fondovalle del nord-est, per poi chiudere in pioggia sulle pianure.

Potrebbe accadere tutto questo nei prossimi giorni? Se venisse confermato il guasto del 17 gennaio ci sarebbero precipitazioni su molte regioni italiane, seguite da un apprezzabile calo termico, ecco la sequenza con il vortice in ingresso e il successivo ingresso di aria fredda, che porterebbe anche neve a quote basse in Appennino:

Qui le temperature previste a 1500m con l'isoterma di zero gradi che sfonda sul territorio italiano, si tratterebbe di aria artica marittima, niente di eccezionale ma sufficiente a preparare il terreno alle successive nevicate di addolcimento:

Il punto è questo, dopo il 18 gennaio arriverebbe il secondo vortice oppure l'alta pressione chiuderebbe ogni varco? E qualora il secondo vortice ci fosse davvero riuscirebbe ad inserirsi nel Mediterraneo nel modo giusto, senza impattare sulle Alpi e deviare sui Balcani? Gli interrogativi sono tanti, i dubbi ancora molti, qui un esempio di chiusura della porta dopo il primo passaggio, con tanti saluti alla nevicata di addolcimento. Le uniche nevicate in questo caso colpirebbero l'estremo sud, ancora per refoli freddi da nord-est (neve in collina su Molise, Puglia, Lucania, Calabria):

Poniamo invece che la cosa andasse a buon fine: ecco la neve di addolcimento al nord-ovest, fondovalle alpini anche del nord-est ed appenninici del centro, segnatamente quelli della Toscana:

La probabilità di un simile rimbalzo nevoso al momento è del 15%, stante anche la notevole distanza temporale. Seguite comunque gli aggiornamenti.