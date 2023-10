Violento temporale con tornado a Livorno: alberi sradicati e auto ribaltate

Come preannunciato, la perturbazione atlantica giunta ieri sul Centro-Nord Italia ha portato nelle scorse ore forti piogge e temporali fra Liguria e Toscana.

Criticità si registrano soprattutto in Toscana nel livornese, dove in tarda nottata si è abbattuto un violento temporale che ha scaricato ingenti quantitativi di pioggia in breve tempo. Inoltre una tromba marina si è abbattuta sul litorale livornese nella zona sud della città causando ingenti danni.



Le violente raffiche di vento hanno fatto crollare decine di alberi e piante, alcuni finiti su automobili o giardini di abitazioni. La tromba marina (divenuta a tutti gli effetti un tornado una volta sulla terraferma) ha ribaltato perfino alcune automobili, come vediamo dalle immagini.



L'epicentro del fenomeno è la zona dei quartieri di Ardenza, Antignano. I danni principali sono segnalati nei pressi di Via della Banditella. Alcune strade sono state chiuse al traffico, come Via Provinciale Pisana e via Firenze.



Il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha dichiarato: "Per tutta la notte vista l'allerta meteo arancione, la protezione civile ha tenuto sotto controllo tutti i rii e torrenti che non hanno creato allarme particolare. Assolutamente opportuna è stata la decisione di chiudere parchi e scuole per la giornata di giovedì 19 ottobre". Non si registrano al momento vittime o feriti.