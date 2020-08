Violento incendio sulla Costa Azzurra minaccia residence e campeggi

Un vasto incendio è divampato nella notte in Costa Azzurra, nel Sud della Francia. Il rogo interessa l'area a ovest di Marsiglia ed ha già devastato oltre 1000 ettari di terreno.

Per il momento non si segnalano feriti gravi, ma i danni sono ingenti. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco sottolineando che le fiamme "non sono ancora sotto controllo". Un miglioramento della situazione dovrebbe arrivare in tarda mattinata con l'affievolirsi del vento.

L'epicentro del rogo al momento è nella zona di Martigues, a una quarantina di chilometri di Marsiglia, dove sono impegnati circa 1800 vigili del fuoco.

Le fiamme minacciano anche aree residenziali e campeggi vicino alla costa. Alcuni sono stati evacuati in via precauzionale. Evacuata una casa di cura per anziani.