Violenti temporali, rischio GRANDINE GROSSA tra oggi e domani

La perturbazione ampiamente annunciata nei giorni scorsi ha raggiunto il nord Italia e pian piano si dirigerà anche sul resto della penisola entro le prime ore di domani. Le temperature sono in netto calo su tutto il nord e l'alto Tirreno, ma tra poche ore scenderanno vistosamente anche su tutto il centro e il sud.

L'aria fresca sta causando, purtroppo, temporali parecchio violenti sul Nordest. Segnaliamo locali nubifragi e grandinate in Friuli. Ma la situazione più drammatica è in Slovenia dove sono in atto alluvioni. Pare siano presenti dei dispersi secondo le ultime notizie.

I fenomeni violenti riguarderanno anche alcune nostre regioni tra oggi e domani. Temporali intensi e anche supercelle potranno svilupparsi nelle prossime ore, tra pomeriggio e sera, su Marche, Abruzzo, Lombardia, Emilia, basso Piemonte, Veneto, Friuli, zone interne della Toscana, Umbria, Sicilia settentrionale.

Le più elevate concentrazioni di energia le troviamo sulle coste adriatiche: difatti sarà proprio su Marche e Abruzzo, dove il CAPE (energia potenziale) ha raggiunto i 3000 J/kg, che ci aspettiamo i fenomeni più violenti. Il rischio, al momento, riguarda l'arrivo di forti venti di downburst, grandine di grosse dimensioni e nubifragi.

In serata un forte temporale V-shaped potrebbe attraversare la Sicilia settentrionale, tra palermitano e messinese, dove troveremmo nubifragi, grandinate e venti di tempesta.

Domani possibilità di temporali intensi ma isolati in Puglia, mentre altrove si alterneranno acquazzoni e temporali sparsi con momenti di Sole.