Violenti temporali nella zona del Lago Maggiore in Piemonte: fulmine colpisce e danneggia chiesa a Madonna del Sasso

Ancora danni provocati dal maltempo in Piemonte, dove fra il pomeriggio e la serata di ieri si sono abbattuti nuovi forti temporali.

Particolarmente colpito il Verbano. A Madonna del Sasso, un fulmine ha colpito il campanile della chiesa di Boleto, causando danni al tetto e alla torre campanaria che - secondo l`analisi dei vigili del fuoco intervenuti nella notte - potrebbero aver compromesso la stabilità dell`edificio. I sopralluoghi proseguiranno in mattinata per valutare la gravità dei danni.

Pioggia intensa, fulmini e grandine hanno colpito i paesi sul Lago Maggiore, a ridosso del confine con la Lombardia. Intra e Pallanza sono state fra le zone più danneggiate, con diversi allagamenti in cantine e garage. Gli interventi dei vigili del fuoco nella notte sono stati circa una ventina. Il maltempo di qualche giorno fa aveva causato il naufragio di un`imbarcazione sul versante lombardo del lago Maggiore provocando quattro vittime.