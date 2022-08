Violenti temporali e nubifragi su Stretto di Messina ed Eolie: colate di fango e smottamenti a Stromboli

Sta entrando nel vivo la fase instabile al centro-sud. Fra la notte e il primo mattino forti temporali hanno colpito l'area tirrenica e lo Stretto di Messina, creando diverse criticità.

Pioggia intensa (con oltre 60 millimetri di accumulo), raffiche di vento, tuoni e fulmini hanno colpito all'alba Messina città, provocando allagamenti, smottamenti e caduta di alberi e piante.

Forte maltempo anche alle Isole Eolie, in particolar modo sull'isola di Stromboli, dove le intense precipitazioni cadute in un breve lasso di tempo hanno causato allagamenti, colate di fango e smottamenti. Danni e disagi per molte abitazioni.

[gallery type="single-slider" link="none" columns="1" size="full" ids="176321,176322,176323,176324"]