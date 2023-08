Violenti NUBIFRAGI fra Piemonte e Lombardia: danni e feriti, a MILANO seconda tempesta dopo quella del 25 luglio

Un vasto e intenso sistema temporalesco ha colpito nel primo pomeriggio di oggi l'area fra Piemonte orientale e Lombardia occidentale, causando numerosi danni e disagi.

Particolarmente colpite le province di Novara, Vercelli, Alessandria, in Piemonte; Varese, Milano, Pavia, Monza e Brianza, in Lombardia.



Il fronte temporalesco ha dispensato intense precipitazioni, grandinate (per fortuna di dimensioni in genere ridotte) e forti raffiche di vento lineari (downburst), che hanno raggiunto anche i 100-120km/h.



Parecchi i danni segnalati nell'area della Lomellina, nel pavese, dove sono stati abbattuti tanti alberi e alcuni tetti sono stati scoperchiati. A Vigevano il vento ha divelto il tetto della palestra della scuola media “Robecchi” di viale Libertà e danneggiato la cupola del Duomo; in corso Genova è stato spazzata via l`insegna di un supermercato e le impalcature sono ora pericolanti. Diverse zone della città sono ancora prive di corrente.



Anche nella vicina Mortara idanni sono stati ingenti: cantine allagate, tetti scoperchiati e alberi abbattuti in molti punti. La pioggia e le raffiche di vento hanno causato il blocco della circolazione sulla linea ferroviaria Milano-Mortara nella zona compresa tra Parona Lomellina e Mortara. I tecnici di Rfi sono al lavoro per il ripristino del servizio.



Il temporale è arrivato anche su Milano, provocando diversi danni soprattutto per il vento forte, molti gli alberi caduti. Un uomo di 68 anni è rimasto ferito in via Lamarmora dopo essere stato colpito alla testa da una tegola che si è staccata da un tetto. Segnalati anche altri feriti lievi.