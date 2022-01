Violenta tempesta di vento in Alaska provoca pesanti danni, "congela" un supermercato! [FOTO]

Una violenta tempesta di vento si è abbattuta nei giorni scorsi in Alaska, colpendo particolarmente il distretto di Matanuska-Susitna e causando danni diffusi e interruzioni di corrente per migliaia di residenti.

Il vento, associato a temperature relativamente basse (prossime allo zero), ha danneggiato anche molte strutture ed abitazioni. Le raffiche, che hanno raggiunto i 120-140 km/h, hanno ribaltato automobili e camion, rovesciato alberi, strappato tetti e cartelli stradali. Perfino dei piccoli aerei sono stati rovesciati e danneggiati dalla tempesta all'aeroporto di Palmer.

Impressionanti queste immagini provenienti sempre dalla città di Palmer che mostrano gli effetti dei venti gelidi su un negozio di alimentari. L'acqua è congelata istantaneamente e ha ricoperto gran parte dell'edificio: