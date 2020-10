Vietnam: inondazioni e frane, almeno 90 vittime e 34 dispersi

Si aggrava il bilancio delle violente piogge che hanno colpito il Vietnam nelle ultime settimane. Secondo quanto riporta il Centro nazionale per la gestione dei disastri, almeno 90 persone sono morte e altre 34 risultano disperse a causa delle inondazioni e frane che hanno colpito soprattutto l'area centrale del paese.



Nella giornata di Domenica una nuova valanga di terra e fango ha travolto un'area abitata e in particolare una caserma militare: 14 soldati sono morti e altri otto sono dispersi, mentre i soccorritori continuano le ricerche.



Un'altra valanga di fango ha sepolto 17 operai (2 i corpi ritrovati) e 13 soldati intervenuti in loro soccorso nella provincia di Thua Tien- Hue.

Diverse province del Centro e del Nord del Paese continuano ad essere colpite da forti piogge, che il servizio meteorologico prevede continueranno nell'area almeno fino a mercoledì.



Nella vicina Cambogia, dove dal primo ottobre gli acquazzoni hanno provocato inondazioni in diverse province e nella capitale, sono morte almeno otto persone.