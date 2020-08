Vi sarà il rischio di un intenso PEGGIORAMENTO a fine mese?

Mentre in queste ore lo stivale italiano si trova interessato da una potente ondata di calore africana, i modelli iniziano a mostrare quello che potrebbe essere l'epilogo conclusivo della stagione estiva sul Mediterraneo, vengono tirate in ballo le prime ipotesi ed ancora una volta troviamo una netta discordanza con gli scenari pronosticati dal modello americano con quelli ipotizzati dal modello europeo. Premesso che entrambe i modelli prevedono entro la fine del mese, un cambiamento del tempo verso un'evoluzione di tipo instabile ed una riduzione del quadro termico generale, questi punti vengono confermati da entrambi i centri di calcolo ma con modalità profondamente differenti. L'ipotesi più perturbata arriva dal modello americano, il quale propone tra giovedì 27 e venerdì 28, lo sviluppo di una vistosa circolazione di bassa pressione, una vera e propria saccatura sull'Europa occidentale.



Il Mediterraneo centrale e quindi anche il nostro Paese, verrebbero a trovarsi all'interno di una circolazione di venti meridionali, con rischio crescente di maltempo e di temporali sulle regioni del nord. Si tratta di un'evoluzione in prospettiva fortemente perturbata, con un coinvolgimento diretto del nostro territorio ad iniziare dai settori tirrenici. Ecco la previsione del modello americano riferita al 28 di agosto:

L'ipotesi calcolata dal modello europeo appare nel complesso più moderata nei toni e nelle conseguenze sul nostro territorio, anche in questo caso viene ipotizzato lo sviluppo di una circolazione depressionaria nel periodo compreso tra venerdì 28 e sabato 29 agosto, tuttavia in questo caso il perno della circolazione depressionaria sarebbe collocato sull'Europa centro-orientale, l'instabilità sul nostro Paese si manifesterebbe soprattutto sul nord-est Italia ed i versanti adriatici, mentre sui versanti tirrenici ed occidentali si verificherebbe soltanto un abbassamento della temperatura. Analisi in quota del modello europeo riferita a sabato 29 agosto:

L'ipotesi più probabile appare al momento quella del modello europeo.