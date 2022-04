Verso una lenta ripresa anticiclonica ma il MALTEMPO tornerà con il primo di maggio

SITUAZIONE ATTUALE ED EVOLUZIONE. Il tempo sui settori meridionali d'Europa viene influenzato da un ampio vortice di bassa pressione accompagnato da tempo instabile. La forte perturbazione che in queste ore interessa le regioni settentrionali, lascerà in eredità una circolazione depressionaria che influenzerà le condizioni atmosferiche italiane almeno fino a martedì 26 aprile. Nella giornata di domani, lunedì 25, le correnti in quota avranno ancora una spiccata componente ciclonica, il tempo sarà instabile soprattutto sulle regioni del nord ed in parte quelle centrali. Elevato sarà il rischio di TEMPORALI tra le ore pomeridiane e serali sul Triveneto e l'Appennino centro-settentrionale. Qui sotto nel dettaglio vi mostriamo la probabilità di pioggia calcolata dal modello americano per domani pomeriggio:

RINFORZO DELL'ALTA PRESSIONE A PARTIRE DA MERCOLEDì. Soltanto dalla seconda metà della prossima settimana le condizioni atmosferiche sull'Italia saranno in miglioramento, grazie al rinforzo di un campo di alta pressione. I venti non saranno più meridionali ma torneranno a ruotare dai quadranti nord-orientali, le temperature sono previste in rialzo. Analisi del modello americano GFS riferita a venerdì 29 aprile: