Verso un nuovo rinforzo dell'anticiclone africano nel prossimo weekend

Gran parte della settimana trascorrerà sotto l'influenza di una crcolazione di venti occidentali che sull'Europa saranno ancora accompagnati dal passaggio di nuvolosità frequente, associata a precipitazioni. In effetti il tempo sul continente europeo sarà destinato a rimanere ancora movimentato e ci saranno davvero poche occasioni di stasi atmosferica. Le giornate di sole che caratterizzeranno il tempo italiano nella settimana attuale, saranno soltanto una copertina. Dal prossimo fine settimana (sabao 8, domenica 9) la situazione atmosferica tornerà a movimentarsi anche alle latitudini del Mediterraneo, con lo sviluppo di una saccatura disposta con il proprio asse sull'oceano Atlantico e sulla Penisola Scandinava, dove il tempo tornerà ad essere instabile. Questa cicolazione di bassa pressione non pare tuttavia intenzionata a conquistare subito il continente europeo ma per una manciata di giornate resterà confinata ad ovest dell'Italia.



Le conseguenze presto dette, porteranno allo sviluppo di una nuova onda anticiclonica di matrice subtropicale sul Mediterraneo centrale a partire da sabato 8 maggio e almeno fino a lunedì 10. In queste tre giornate anche sull'Italia il quadro termico generale sarebbe votato ad un rialzo generale, con valori da primavera inoltrata e tempo stabile. Ecco la figura anticiclonica così come viene disegnata questa sera dalla previsione del modello europeo riferita a domenica 9 maggio:

COSA POTREBBE SUCCEDERE IN SEGUITO?



L'ipotesi suggerita questa sera dal modello europeo vedrebbe una lenta progressione della circolazione ciclonica iberica verso il Mediterraneo centrale, con un graduale coinvolgimento del nostro Paese ad iniziare dalle regioni più occidentali. (martedì 11, mercoledì 12)