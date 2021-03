VENTO forte in arrivo sabato in Valpadana, NEVE sulle Prealpi: inquinamento spazzato via

Venti da est sostenuti e freddi colpiranno la Valpadana tra la tarda nottata e la mattinata di sabato investendo soprattutto la pianura centrale lungo una linea che andrà da Venezia a Padova, a Verona, a Brescia, arrivando sino a Milano, per poi dilagare attenuata verso Torino. Ecco il vento previsto tra le 7 e le 10 e tra le 10 e le 13 sintetizzato in queste due mappe, discreta ventilazione anche sul medio Adriatico, atteso un netto miglioramento della qualità dell'aria:



Sono previste raffiche anche superiori ai 40km/h e le conseguenze saranno debolmente perturbate con rovesci sparsi in movimento da Triveneto e Lombardia verso il Piemonte, come si nota in questo mappa precipitativa attesa per la mattinata di sabato.

Guardate anche le nevicate attese lungo le vallate prealpine, dove il vento si presenterà deboli da sud avvettando verso la testata delle valli aria fredda ed umida con valori sino a -2°C a 1500m, temperature che consentiranno ai fiocchi di spingersi sino a 700-800m, anche a quote inferiori se i fenomeni per qualche momento dovessero intensificarsi. Ecco le temperature previste alle 10 di sabato 6 marzo a 1500m:

Si tratterà comunque di nevicate indotte dall'accumulo di umidità contro i rilievi (da stau orografico) e non dal passaggio di un vero e proprio sistema frontale, quindi piuttosto marginali, con accumuli che però potrebbero raggiungere i 5-8 cm a 1500m, 2-3cm a 1200m.

Fiocchi sono attesi comunque dalle Prealpi venete e friulane sino a quelle venete, le lombarde e poi sulle vallate piemontesi più esposte al flusso orientale. Modesto invece il contributo atteso sul nord Appennino.