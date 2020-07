Vento e clima gradevole al sud, oltre 30 gradi al nord

L'aria fresca giunta ieri sulle regioni del sud non è sicuramente passata inosservata considerando i forti temporali che hanno coinvolto Puglia, Basilicata e anche Sicilia. Le piogge intense hanno causato allagamenti e disagi, per non parlare della grandine caduta con violenza su alcune località del Meridione.

Quest'oggi il tempo si presenta variabile al sud e certamente più fresco e ventilato dopo la gran calura dei giorni scorsi. Un po' di nubi le ritroviamo su Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia ma i fenomeni sono quasi totalmente assenti. Splende il Sole invece su tutto il nord, dove ne approfittano le temperature per riportarsi oltre i 30°C.

Previsioni per oggi 5 luglio 2020



Stabile su tutto il centro-nord, mentre al sud saranno ancora possibili isolati temporali pomeridiani su Puglia ionica, Basilicata, Campania meridionale (Cilento), zone interne della Calabria e Sicilia centro-orientale. I fenomeni localmente potranno rivelarsi molto forti e accompagnati da grandine.

Venti sostenuti di maestrale su Puglia, Sardegna e Sicilia. Mari mossi.