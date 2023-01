Venti tempestosi in Sicilia: tanti danni nel palermitano

La preannunciata tempesta di maestrale è arrivata al Centro-Sud e sta causando non pochi danni in Sicilia. Nel palermitano, in nottata, le violente raffiche di vento, prossime a 80-90 km/h, hanno fatto cadere alberi, pali, cartelli stradali. Crollati anche alcuni cornicioni e divelti pannelli solari da abitazioni.

Preso d'assalto il centralino dei vigili del fuoco che ha suonato per tutta la notte e sino alla mattinata di oggi con decine e decine di richieste di intervento un po` in tutto il capoluogo siciliano. Danni causati dal vento in gran parte della provincia. A Cefalù le raffiche hanno sradicato diversi alberi e pali della linea elettrica in via Passero.

Nelle prossime ore i venti si attenueranno gradualmente sull'area occidentale della Sicilia (risultando però ancora sostenuti), mentre si rinforzeranno sulla Sicilia centro-orientale con raffiche fino a 80-120 km/h nelle province di Messina, Catania, Enna e nel palermitano orientale.