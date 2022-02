Venti tempestosi in atto in Piemonte: superati i 200 km/h sulle Alpi!

Soffia forte (come nelle attese) sul Piemonte il vento di Foehn, che da stamattina ha contribuito a spazzare via la nebbia, presente fitta nella serata di ieri, e a far alzare notevolmente le temperature.

E' sulle Alpi che si registrano i venti più intensi. In diverse località sono state registrate "raffiche da uragano", fino a 150-200 km/h e localmente oltre. A Ceresole Reale, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, la stazione meteorologica Gran Vaudala ha registrato una raffica di 218 chilometri orari!

Vento molto forte anche in pianura e in collina, nel torinese, con valori prossimi ai 70-90 km/h. Particolarmente colpita l'area della Val di Susa.

Il vento forte sta creando diversi danni, abbattendo alberi, piante, cartelli stradali.

Vento forte di foehn anche in Lombardia e nel milanese dove le raffiche hanno raggiunto i 65km/h.

Un'attenuazione è prevista solo dal pomeriggio/sera.

Seguiranno eventuali aggiornamenti nelle prossime ore.