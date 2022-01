Venti tempestosi in arrivo nelle prossime ore! Allerta della Protezione Civile

Una veloce perturbazione di origine artica porterà nelle prossime ore un generale rinforzo della ventilazione. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo per venti di burrasca e mareggiate su alcune regioni. Ecco il comunicato:

Maltempo: in arrivo venti fino a burrasca forte da Nord a Sud

La discesa di una saccatura dal Nord Europa verso la nostra Penisola determinerà, nella giornata di Lunedì, un marcato rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali su gran parte dell`Italia, in particolare su settori alpini nord-occidentali e isole maggiori.

L`avviso prevede dalle prime ore di lunedì 31 gennaio, venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali, su Valle D`Aosta, Piemonte e Lombardia in estensione, dal tardo pomeriggio, all`Emilia-Romagna, specie settori appenninici. Dal primo pomeriggio, inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, nord-occidentali sulla Sardegna e occidentali sulla Sicilia in estensione, dalla serata, alla Calabria, specie settori centro-meridionali. Forti mareggiate lungo le coste esposte.

