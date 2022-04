Venti tempestosi, a tratti da uragano, in arrivo sulla Sicilia!

Una perturbazione atlantica attualmente collocata ad ovest del Mediterraneo muoverà rapidamente verso est nelle prossime ore raggiungendo entro domani la nostra penisola.

Ne conseguirà un vortice depressionario ben strutturato che richiamerà intense correnti di scirocco verso il centro-sud. Particolarmente colpita sarà la Sicilia, dove avremo un gradiente barico orizzontale (differenza di pressione) marcato, che determinerà venti molto forti da sud/sud-est, come evidenziato dalla mappa.

La fase più acuta di questa tempesta di scirocco è prevista in nottata e nella prima parte della mattinata di domani (Giovedì). L'area più colpita sarà quella settentrionale, quindi trapanese, palermitano e messinese, dove sono attese raffiche sui 90-120 km/h, con punte addirittura superiori (130-140) sotto i crinali appenninici settentrionali di Madonie e Nebrodi (grazie al fattore orografico che esalterà l'intensità del vento). Valori quindi equiparabili a un fortunale o addirittura un uragano (prima categoria).

Il vento forte non risparmierà nemmeno il resto della Sicilia, pur risultando meno estremo. Attesi venti da burrasca forte o tempesta anche nell'area meridionale, in particolare nel ragusano.

Alla luce di questa situazione meteo, si raccomanda di evitare attività all'aperto e di non sostare vicino alberi o in altri luoghi pericolosi.