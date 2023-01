Venti di burrasca in Liguria: dirottati voli diretti all'aeroporto di Genova

Forti venti stanno interessando in queste ore gran parte del Centro-Sud e in particolar modo le isole Maggiori, i settori costieri tirrenici e adriatici. Ma intense raffiche di vento stanno colpendo stamane anche la Liguria, creando non pochi disagi.

Due voli in arrivo all'aeroporto di Genova sono stati dirottati a causa del forte vento e il terminal Psa del porto di Genova Pra' è stato chiuso temporaneamente. Nello specifico non sono potuti atterrare nel capoluogo ligure il volo Vueling in arrivo da Parigi, dirottato a Milano Malpensa, e il Ryanair da Lamezia Terme, che è andato a Pisa.

L'aeroporto Colombo resta operativo e altri voli sono riusciti ad atterrare senza problemi quando le condizioni del vento sono migliorate. Dopo l'avviso di Arpal di ieri in città sono stati presi provvedimenti e disposte chiusure per evitare ripercussioni.