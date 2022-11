VENERDI di nuovo MALTEMPO su alcune regioni

La corda tesa delle correnti atlantiche partorirà una nuova perturbazione che ci interesserà nella giornata di venerdi 18 novembre. Alcuni modelli mostrano un'ulteriore accentuazione dei fenomeni nella giornata di sabato, ma per il fine settimana è meglio ancora attendere in quanto non abbiamo una perfetta collimazione tra le mappe.

Venerdi 18 invece tutti gli elaborati mostrano una nuova perturbazione che porterà piogge su gran parte del centro-nord.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 18 novembre, secondo il modello americano:

Le aree più colpite dovrebbero essere la Liguria, la Toscana, l'Emilia Romagna e tutto il centro ad eccezione della Sardegna e le coste dell'Abruzzo. Sono attesi rovesci anche consistenti specie tra Toscana, Umbria e Marche.

Interessato anche parte del meridione, segnatamente la Campania e la Calabria Tirrenica, qualche rovescio anche sulla Sicilia, per il resto tempo asciutto. Temperature in calo sotto le precipitazioni più forti.

