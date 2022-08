VENERDI' carico di temporali intensi su alcune regioni

L'ondata di maltempo che sta imperversando tra centro e nord Italia è in lentissimo movimento verso est e pertanto nel corso di venerdì sarà ancora protagonista lungo lo Stivale.

Una bassa pressione ben strutturata alle medio-alte quote si piazzerà sulle regioni centrali dove causerà lo sviluppo di numerosi rovesci e temporali. Il forte contrasto tra i venti più freschi nord-occidentali e i venti molto più caldi meridionali daranno luogo ad altri temporali intensi in Toscana e, in aggiunta, anche su Lazio, Molise, Abruzzo, Marche, Umbria e Romagna. Rischio elevato di temporali estesi nel Lazio, con possibile inclusione della Campania settentrionale e Molise: probabile, in tal caso, lo sviluppo di forti raffiche di vento legate ai temporali.

Situazione molto simile in Abruzzo e Marche dove potrebbero formarsi temporali particolarmente intensi nei settori interni, in grado di generare piogge a carattere di nubifragio e locali grandinate.

Ancora temporali possibili sul Triveneto e sull'arco alpino, più asciutto al nordovest. Ancora caldo al sud, ma i venti sono attesi in netto rinforzo e i cieli decisamente più carichi di nubi e pulviscolo sahariano. Entro sera piovaschi e temporali potranno attraversare Campania, Basilicata e Puglia. A seguire le temperature scenderanno ovunque, come discusso in questo articolo.