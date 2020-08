Venerdi 14 probabili TEMPORALI più diffusi al NORD

Ecco la piccola "ammaccatura" al tessuto anticiclonico sul nord Italia che dovrebbe verificarsi nelle prime ore di venerdi 14 agosto:

Si tratta di un'ondulazione poco incisiva, ma che potrebbe accendere temporali al nord non solo sulle Alpi, ma a tratti anche sulle pianure. Al centro e al meridione non vi saranno invece cambiamenti con il sole che continuerà a splendere in maniera quasi indisturbata.

Ecco la stima delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di venerdi 14 agosto secondo il modello americano:

Come anticipato, i temporali al nord potrebbero estendersi alle pianure anche a sud del Po, fino a lambire la Liguria. Si tratterà comunque di fenomeni locali e non continuativi. I temporali più forti saranno ancora di competenza del settore di nord-est, specie le Alpi e le pianure del Veneto.

Qualche piovasco non si esclude del pomeriggio sull'Umbria, mentre sul resto del centro-sud ancora sole e caldo a profusione.

