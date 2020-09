Venerdì VORTICE pazzo in azione in Valpadana!

Saranno giorni di "passione" per il meteo. Un minimo di pressione, inizialmente a debole gradiente, si collocherà giovedì 24 settembre a ridosso del Golfo ligure, come si nota dall'analisi sinottica al suolo che ci propone il modello europeo; ci sono Libeccio ed Ostro in azione che avvettano sull'Italia aria umida sui versanti sopravento, cioè su gran parte del nord e sul Tirreno:

Queste correnti precederanno l'ingresso del fronte che tra giovedì pomeriggio e la serata colpirà il nord e l'alto-medio Tirreno portando precipitazioni anche rilevanti, ma dietro ad esso guardate cosa si va predisponendo: ecco la sinottica dell'alba di venerdì, quando l'aria fredda penetrerà bruscamente sul bacino del Mediterraneo:

Il momento più spettacolare sarà quello atteso tra venerdì mattina e venerdì pomeriggio, con il vortice che danzerà in Valpadana, supportato anche in quota da una circolazione fredda dalle caratteristiche prettamente autunnali. Sarà lì che si scateneranno, oltre ai temporali, anche le nevicate sul settore alpino. Ecco la posizione del vortice a mezzogiorno di venerdì 25 settembre al suolo e già il Maestrale scatenato sul Golfo del Leone in direzione della Sardegna:

Nella notte su sabato la circolazione depressionaria si muoverà verso l'alto e medio Adriatico, innescando venti di foehn al nord-ovest ma reiterando l'instabilità sul nord-est e scatenando fenomeni su Romagna, Marche ed Abruzzo, di cui parleremo poi dettagliatamente in prossimi articoli. Qui intanto ecco la sommatoria dei fenomeni prevista tra oggi e venerdì pomeriggio sull'Italia, spiccano gli accumuli su Lombardia e Triveneto, ma in parte anche su Liguria e versante tirrenico: