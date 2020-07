Venerdì TEMPORALI più diffusi sull'Italia

Ecco la coda del fronte freddo che nella giornata di venerdi 17 luglio interesserà gran parte delle nostre regioni.

La struttura instabile sarà inserita in un flusso di correnti fresche settentrionali che scivoleranno sulla nostra Penisola da nord a sud. Le regioni maggiormente interessare saranno quelle centrali ed a seguire anche il meridione, ma episodi temporaleschi saranno possibili anche al nord.

Le correnti fresche settentrionali garantiranno infine un caldo decisamente sopportabile, con addirittura punte di fresco laddove i fenomeni si presenteranno più intensi.

Dove saranno piu frequenti gli episodi temporaleschi? Un valido auito ci viene fornito dalla sommatoria delle precipitazioni attese in Italia, secondo il modello europeo, per la giornata in parola.

Al nord il rischio di temporali riguerderà la fascia alpina e prealpina, con limitati sconfinamenti verso le aree di pianura adiacenti. Temporali saranno presenti anche sull'Appennino Ligure e Tosco-Emiliano, con basso rischio di sconfinamenti verso le pianure e le coste.

Al centro si prevedono temporali lungo tutta la chiostra dell'Appennino specie nel pomeriggio. Sconfinamenti saranno possibili al mattino sulle coste adriatiche e nel pomeriggio sul medio Tirreno. Assenza di fenomeni sulla Sardregna.

Tempo in peggioramento nell'arco della giornata anche al sud, specialmente nelle zone interne dove si attiveranno temporali anche intensi. Meno frequenti i temporali sulla Calabria e ancor meno sulla Sicilia dove il tempo potrebbe restare asciutto per l'intera giornata.

