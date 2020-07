Venerdì MOLTI TEMPORALI al nord e su parte del centro!

Il modello americano nella sua corsa odierna mette in luce "l'ammaccatura" ai danni del tessuto anticiclonico che interverrà soprattutto al nord e al centro nella giornata di venerdi 24 luglio:

Il nord e parte delle regioni centrali godranno di un nuovo break alla stagione estiva...anche se fino ad ora l'estate non si è mai imposta in maniera atroce e fastidiosa sul nostro Paese. Al sud e sulle Isole non arriveranno i fenomeni, ma una maggior ventilazione da nord-ovest farà calare lo stesso le temperature.

Esaminiamo ora la sommatoria delle precipitazioni estrapolata dal modello americano per l'intera giornata di venerdi 24 luglio:

Segnaliamo (ad oggi) la possibilità di rovesci e temporali anche forti al nord, specie sul nord-est dove potrebbero intervenire nubifragi.

Piovaschi sparsi si attiveranno anche al centro ad eccezione della Sardegna e del Lazio, dove le precipitazioni difficilmente riusciranno ad arrivare.

Nessuna influenza della perturbazione invece a sud e sulla Sicilia; qui il sole continuerà a splendere in maniera quasi indisturbata anche se una maggiore ventilazione nord-occidentale indurrà lo stesso un calo delle temperature.

