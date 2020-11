Venerdì forte MALTEMPO sull'Italia!

Ecco l'intensa perturbazione che darà filo da torcere alla nostra Penisola durante la giornata di venerdi 4 dicembre.

Il sistema frontale è collegato ad una spettacolare area depressionaria con centro sul Regno Unito. Stupiscono i geopotenziali molto bassi con una forte presenza di aria fredda in quota.

Il maltempo si accanirà soprattutto sulle regioni centro-settentrionali dove potrebbe nevicare copiosamente sulle Alpi a quote anche basse.

La prima mappa mostra la sommatoria delle PRECIPITAZIONI (sia liquide che solide) previste in Italia nell'arco di tutta la giornata di venerdi 4 dicembre:

Rovesci molto forti tra la Liguria, l'alta Lombardia e il Triveneto. Precipitazioni intense anche nelle aree interne del centro, tra il sud dell'Umbria, il Lazio e l'Abruzzo interno.

Resteranno sottovento al flusso portante da SW le regioni adriatiche, mentre al meridione avremo rovesci limitatamente alla Campania e la Calabria Tirrenica, per il resto il tempo sarà asciutto.

Veniamo al capitolo NEVE. Ecco le NEVICATE previste nell'arco di tutta la giornata in parola:

Dicevamo della NEVE ABBONDANTE sulle Alpi, fino a 80cm sulle Alpi orientali e tra l'alto Piemonte e la Val d'Aosta.

Neve anche sull'Appennino Ligure a quote variabili (400 metri a ponente e 1200 metri a levante). Non si esclude qualche nevicata anche in pianura sul Piemonte, ma si tratterà di poca cosa.

Attenzione anche ai venti forti tra Libeccio e Scirocco, unitamente ai mari che saranno in cattive condizioni.

