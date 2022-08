Venerdì 19 rischio di TEMPORALI SPARSI e fine del caldo sull'Italia

Il cuneo africano prefrontale che tra oggi e domani interesserà parte del centro, le Isole e il meridione, verrà spazzato via nell'arco della giornata di venerdi 19 agosto. La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri attese nelle ore centrali di venerdi 19 agosto sulla verticale del nostro Paese.

Il caldo intenso potrebbe attardarsi all'estremo sud fino a tutta la mattinata di venerdi, poi verrà spazzato via dalle correnti atlantiche in ingresso sulla nostra Penisola. Di conseguenza qualche punta termica elevata sarà ancora possibile sulle regioni estreme, ma in via di attenuazione. Sul resto d'Italia atmosfera nettamente più gradevole anche per via dei temporali.

Andiamo ora a vedere dove si concentreranno i temporali nella giornata di venerdi 19 agosto. La mappa mostra la sommatoria per l'intera giornata:

Il tempo tenderà a migliorare al nord-ovest ed in tendenza anche sulla Toscana, dove al mattino avremo ancora temporali. Rovesci e temporali si localizzeranno al nord-est e nelle aree interne del centro per poi sconfinare lungo l'alto e medio Adriatico. Al sud ancora soleggiato, ma con piovaschi rinfrescanti in arrivo sulla Campania e la Sicilia settentrionale. Qualche rovescio sarà da mettere in conto anche sulla Sardegna occidentale, accompagnato da venti di Maestrale.

Temperature in calo su tutta l'Italia, con caldo residuo all'estremo sud, in via di attenuazione.

