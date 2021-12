Veloce irruzione fredda sabato: venti impetuosi e qualche nevicata fino a bassa quota, ecco dove

Un'irruzione fredda di origine artica sfiorerà l'Italia nel corso di questo week end, interessando in maniera marginale il centro-sud e in particolare le regioni adriatiche centro-meridionali.

Sebbene il grosso di questa perturbazione rimarrà confinata alle regioni balcaniche, avremo degli effetti anche sulla nostra penisola: durante la giornata di Sabato qualche fenomeno potrà interessare infatti le aree appenniniche e interne di Abruzzo, Molise, Puglia, Lucania e Calabria. Si tratterà però di fenomeni estremamente sporadici e di breve durata. Visto la massa d'aria piuttosto fredda che penetrerà su queste regioni nel corso di domani, le precipitazioni potranno risultare nevose fino a quote collinari, ovvero fin sui 3-400 metri (ma non si escludono fiocchi misti a pioggia più in basso).



L'elemento principale di questa fugace irruzione fredda sarà però un altro: il vento. Le regioni interessate sempre quelle centro-meridionali, specialmente le adriatiche dall'Abruzzo alla Puglia, ma anche Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia. Le raffiche più intense (di Tramontana e Grecale) le avremo soprattutto sul medio-basso versante adriatico e lungo la fascia appenninica, con punte di 60-80 km/h.

La situazione migliorerà nella giornata di Domenica, quando la perturbazione artica si allontanerà ulteriormente verso est: permarranno comunque venti ancora sostenuti su medio-basso adriatico e settori ionici.

Forti raffiche di vento dai quadranti settentrionali Sabato al centro-sud (clicca sulla mappa per ingrandirla):